Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 09.04.2020, gegen 17.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes, in der Wilkstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- / Ausparken die vordere Stoßstange eines braunen Dacia Sandero, welcher dort geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Augenzeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332 976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell