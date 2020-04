Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Riedelberg (ots)

Am 09.04.2020, um 17:38 Uhr, kam es auf der K81, Gemarkung Riedelberg, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser fuhr von Riedelberg kommend in Fahrtrichtung Vinningen und kollidierte mit einem Reh, welches die Straße kreuzen wollte. Der 63-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

