Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Geräteschuppens

Ludwigswinkel (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde gestern, um 09:00 Uhr ein Scheunenbrand in Ludwigswinkel, in der Straße "Am Köppel" mitgeteilt. Vor Ort wird festgestellt, dass ein Geräteschuppen aus Holz komplett niedergebrannt ist. Das Feuer griff dann auf die Holzüberdachung einer Terrasse am Nachbarhaus über und beschädigte diese. Menschen kamen nicht zu Schaden. Alle umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Als Brandursache wird Funkenflug angenommen. Der Gesamtschaden beträgt circa 6000 Euro. Bereits gestern wurde eine entsprechende Twittermeldung mit Lichtbild veröffentlicht.

