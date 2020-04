Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zigarettenautomat entwendet

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Zwischen dem 06. und 08. April 2020 wurde in der Bahnhofstraße in Rieschweiler ein Zigarettenautomat gestohlen. Der beziehungsweise die Diebe montierten den Automaten an einer Hauswand ab, ohne größere Schäden zu verursachen. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen weit über 1000 Euro belaufen. Täterhinweise sollten an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben gesandt werden. /piwfb

