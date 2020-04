Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl aus Kellerabteil

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 01.04.2020, 18:00 Uhr, bis 08.04.2020, 18:00 Uhr, wurde in der Brunnengasse in Pirmasens in einem Wohnanwesen ein Kellerabteil aufgebrochen. Dort wurden etwa 30 gelbe Säcke mit je ca. 40 Pfandflaschen entwendet. Der Wert beträgt etwa 300 EUR. Die Säcke müssten aufgrund der großen Menge mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein und die etwa 1200 Flaschen müssen, um sie zu Geld zu machen, in einem Supermarkt abgegeben werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise, beispielsweise zur Abgabe ungewöhnlich vieler Pfandflaschen in einem Supermarkt, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

