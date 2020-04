Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Königsbergstraße ein Motorrad der Marke Suzuki mit Zweibrücker Kennzeichen entwendet. Das Motorrad stand unverschlossen in einer unverschlossenen Garage. Das Kraftrad ist jedoch nicht fahrbereit, weil die Batterie ausgebaut war. Der Wert des gestohlenen Motorrads beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

