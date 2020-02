Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 18.2.20 3x Fahren unter Drogeneinfluss

Landau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Landau wurde am 18.2.20, gegen 00.50 Uhr, ein 34-jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Bei ihm wurden drogentypische, körperliche Merkmale nach Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Bei weiteren Verkehrskontrollen am 18.2.20, gegen 12.00 bzw. 12.35 Uhr, wurden bei einem 32-jährigen Pkw-Fahrer und einem 33-jährigen Pkw-Fahrer ebenfalls drogentypische, körperliche Merkmale aufgrund Betäubungsmittelkonsum festgestellt. In allen Fällen verliefen die Drogenschnellteste positiv. Es wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gegen die Fahrer gefertigt.

