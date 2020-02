Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Lingenfeld - Kontrolle einer "Teerkolonne"

Germersheim/Lingenfeld (ots)

Am Dienstag gegen 11.00h kontrollierte eine Zivilstreife einen LKW mit britischem Kennzeichen, welcher auf der B9 in Höhe Germersheim Mitte unterwegs war. Die Feststellungen deuteten auf eine sog. "Teerkolonne" hin. Dabei werden Hauseigentümern bei Haustürgeschäften unseriöse überteuerte Angebote unterbreitet, um z.B. Hofeinfahrten zu teeren. Nach Zahlung werden die Leistungen nicht oder in minderer Qualität durchgeführt. Es wurde Hinweise erlangt, dass der Fahrer in Lingenfeld unterwegs war. Die Polizei rät, nicht auf solche Angebote einzugehen und im Zweifel die Polizei zu verständigen.

