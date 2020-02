Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Vorfahrt missachtet

Germersheim (ots)

9000 Sachschaden sind die Folge eines Vorfahrtsverstoßes am Dienstag gegen 10.50h in Germersheim. Ein 61-jähriger Mercedesfahrer wollte von der Straße "An Fronte Karl" in die Klosterstraße einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden BMW. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der BMW musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

