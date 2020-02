Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Diebstahl aus Lagerhalle.

Salzgitter, Bad, Lindenstraße, 09.02.2020, 17:00 Uhr-10.02.2020, 07.00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Täter einen gewaltsamen Zugang in eine Lagerhalle verschafften und im weiteren Tatverlauf offensichtlich chemische Produkte entwendet hatten. Nähere Angaben hierzu können derzeit nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Täter täuschte eine Handwerkertätigkeit vor und erbeutete Wertgegenstände.

Salzgitter, Lebenstedt, Christian-Willmer-Straße, 06.02.2020, 13:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich zwei Täter einen widerrechtlichen Zugang in eine Wohnung verschafften. Einer der Täter habe gegenüber der älteren Dame angegeben, dass er auf Grund eines Wassenrohrbruches die Wohnung betreten müsste. In einem unbemerkten Augenblick sei der zweite Täter in die Wohnung gelangt und habe im weiteren Tatverlauf Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 160-165 cm, ca. 35 Jahre alt, schlanke Statur, ohne Bart, dunkles Cappy. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

