POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 11. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl von Schmuck aus Juweliergeschäft, Täter flüchtig

Montag, 10.02.2020, gegen 17:20 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr ein Juweliergeschäft in der Okerstraße und entnahmen aus der Auslage Schmuck. Im Anschluss verließen die Täter mit dem Diebesgut sofort das Ladengeschäft und flüchteten über die Okerstraße in Richtung Rosenwall. Da die Tathandlung lediglich zirka eine Minute dauerte, konnte der Ladeninhaber, der sich in den hinteren Geschäftsräumen befand, den Diebstahl nicht verhindern. Auch eine kurze Verfolgung der Täter verlief negativ. Beschreibung der Täter: männlich, zirka 170 cm groß, mit dunklen Daunenjacken, grauen Schals und grauer Jogginghose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Physiopraxis

Dienstag, 11.02.2020, gegen 02:25 Uhr

Eine Zeugin informierte am frühen Dienstagmorgen die Polizei über einen gerade stattfindenden Einbruch in eine Physiopraxis in der Straße Am Okerufer. Der Täter würde die Räumlichkeiten gerade verlassen und in Richtung Grüner Platz und weiter Richtung Kolpingstraße flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Am Tatort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein bislang unbekannter Täter offensichtlich nach Aufbrechen der Eingangstür in die Räumlichkeiten gelangt war und den Empfangsbereich nach Wertvollem durchsucht hatte. Nach ersten Ermittlungen ist eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet worden. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 180 cm groß, dunkel gekleidet, führte Rucksack mit. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: VW Bus Multivan entwendet

Freitag, 07.02.2020, 14:00 Uhr, bis Montag, 10.02.2020, 06:25 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende nach Aufbrechen mehrerer Türen in ein Halle in Cremlingen an der dortigen ehemaligen Panzerwaschanlage. Aus der Halle wurde ein hierin abgestellter silberner VW Bus T6 Multivan entwendet. Außerdem wurde auch vorgefundenes Werkzeug aus einem Nebengebäude entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 70.000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Montag, 10.02.2020, gegen 23:05 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel am Montagabend einen 32-jähriger Fahrer eines Transporters in der Straße im Kalten Tale. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerescheines ist. Die Weiterfahrt wurde dem 32-Jährigen untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch gegen den 44-jährigen Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er die Fahrt als Fahrzeughalter duldete.

