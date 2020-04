Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kiosk

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter, in den Kiosk hinter dem Hilgard-Center einzubrechen. Die Einbrecher versuchten, über das Dach in das Innere des Kiosks zu gelangen. Dabei verlor einer der Täter seine eingeschaltete Taschenlampe. Diese fiel in den Kiosk und war für den Täter nicht mehr erreichbar. Vermutlich führte dieses Missgeschick dazu, dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Statt Beute zu machen muss sich der Einbrecher nun eine neue Taschenlampe kaufen. Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter der 06332/9760 entgegen. |pizw

