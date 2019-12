Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Auto

Ruppertsecken (ots)

Sachbeschädigung an Auto In Ruppertsecken kam es zwischen dem 27.12.19 und 28.12.19 zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Der Transporter stand in einer Einfahrt zu einem Wohnhaus. Ein unbekannter Täter stach mit einem spitzen Gegenstand in die Seitenwand des rechten Hinterreifens des Autos, der daraufhin die Luft verlor und ausgetauscht werden muss. Die Hintergründe der Tat müssen noch von der Polizei ermittelt werden.

