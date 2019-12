Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Winnweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am 27.12.19 in Winnweiler in der Straße "Am Schwimmbad". Ein Autofahrer fuhr in der Zeit zwischen 11.30 h und 17.00 h an die hintere Stoßstange eines geparkten VW Tiguan und flüchtete anschließend. An dem VW entstand ein Schaden um die 1000.- Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Rockenhausen entgegen.

