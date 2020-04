Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollerdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 11.04.2020, zwischen 21:00 Uhr und 23:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter, in der Ixheimer Straße in Zweibrücken, ein Roller entwendet. Bei dem Roller handelt es sich um ein silberfarbenes Kleinkraftrad der Marke Qingqi. Dieses war aufgrund einer Beschädigung aktuell nicht mehr zugelassen. Schadenshöhe ca. 400 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de). | pizw

