Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gelegenheit macht Diebe

Zweibrücken (ots)

Die Polizeiinspektion Zweibrücken registriert derzeit sowohl in der Stadt als auch auf dem Land eine Häufung von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen und Garagen. Nicht selten ist dabei feststellbar, dass eine gewisse Sorglosigkeit der Opfer den Dieben die Arbeit erleichtert. Immer noch werden Pkw über Nacht unverschlossen im Freien geparkt und dadurch hochwertige elektronische Geräte wie Autoradios und Navigationsgeräte dem leichten Zugriff Unbefugter ausgesetzt. Viele, die tagsüber in Eile nur kurz ihr Fahrzeug verlassen, schließen den Wagen nicht ab und verkennen dabei, welche Anziehungskraft offen im Innenraum abgelegte Taschen und Kleidungsstücke auf Diebe ausüben und welche Tatgelegenheiten man diesen durch Sorglosigkeit bietet. Pkw-Aufbrecher scheuen auch nicht davor zurück, sichtbar zurückgelassene Wertgegenstände aus verschlossenen Fahrzeugen zu stehlen. Häufig schlagen sie dazu eine Seitenscheibe ein, entriegeln blitzschnell die Fahrzeugtür und greifen sich die auf dem Präsentierteller liegende "Beute". Aktuell werden über Nacht verstärkt offen stehende Garagen heimgesucht, in denen häufig teure und nicht gegen Diebstahl gesicherte Fahrräder abgestellt sind. Das erleichtert den Dieben ihr kriminelles Tun - und die Versicherungen übernehmen die Schäden nicht, da die Bestohlenen ihr Eigentum nicht geschützt hatten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken rät deshalb dringend: Bieten Sie potentiellen Dieben weder Tatanreize noch Tatgelegenheiten, indem Sie Wertgegenstände offen sichtbar und ohne Schutz dem Zugriff unbekannter Personen aussetzen. Lassen Sie auch in verschlossenen Fahrzeugen keine Wertgegenstände von außen erkennbar zurück. Verschließen Sie Fahrzeuge und Garagen sowohl tagsüber als auch nachts und sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung Ihres Grundstücks. | pizw

