Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten in der Nacht zu Dienstag in der Fruchthallstraße ein junger Mann aufgefallen. Er hantierte gerade an einem E-Scooter, den er sich offensichtlich ausleihen wollte.

Weil der junge Mann auf die Beamten den Eindruck machte, stark alkoholisiert zu sein, stoppten sie und sprachen ihn an. Der 20-Jährige hatte tatsächlich eine deutliche Alkoholfahne. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 1,25 Promille. Ihm wurden daraufhin die rechtlichen Konsequenzen erläutert, wenn er in diesem Zustand am Straßenverkehr teilnimmt.

Der 20-Jährige überlegte es sich deshalb anders und stieg im Beisein der Polizisten in ein Taxi, das ihn nach Hause bringen sollte... |cri

