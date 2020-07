Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04. Juli 2020

PI Leer/Emden (ots)

+++Einbruch in Fitnessstudio ++ Sachbeschädigung durch Sprayer ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

Einbruch in Fitnessstudio

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter, unter Gewalteinwirkung auf ein Fenster, in ein Fitnessstudio in der Straße "Zweiter Polderweg" ein. Hierbei konnte ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag erbeutet werden. Hinweise auf die Tat oder die Täter bitte an die Polizei in Emden.

Sachbeschädigung durch Sprayer

Leer - Im Zeitraum vom Nachmittag des 26. Juni 2020 bis zum Morgen des 03.07.2020 sprühten unbekannte Täter den Schriftzug "Leave no one behind" mehrfach an die Gebäude der Berufsbildenden Schule I sowie des Theaters an der Blinke. Die Polizei in Leer bittet Zeugen um Hinweise.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Leer - Der Polizei Leer wurde am Freitag gegen 22:00 Uhr mitgeteilt, dass ein PKW den Julianenpark verbotswidrig befahren habe. Auf dem Weg zum Einsatzort konnte eine Streifenbesatzung den gemeldeten Mercedes Benz in der Hauptstraße antreffen und den 30-jährigen Fahrzeugführer überprüfen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügt und zudem erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand (2,33 Promille). Aus diesem Grund wurden Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Weener - Ein 59-jähriger Mann aus Weener verursachte am Freitag gegen 13:00 Uhr einen Verkehrsunfall, als er mit seinem PKW Audi von der Risiusstraße nach rechts in die Neue Straße einbiegen wollte. Hierbei stieß er mit einem auf der Kreuzung verkehrsbedingt wartenden PKW Skoda zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Verursacher einen Atemalkoholwert von 2,29 Promille hatte. Der Mann muss sich nunmehr in einem Strafverfahren hierfür verantworten. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt sowie eine Blutprobe entnommen.

