POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinsepktion Leer/Emden für den 03.07.2020

++Verstoß gegen das Tierschutzgesetz++Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer++Lkw-Bergung auf der Autobahn++

Westoverledingen - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Westoverledingen - Bei der Polizeiinspektion Leer/Emden wurde angezeigt, dass es am 01.07.2020 in der Zeit von 04:30 Uhr bis 07:30 Uhr im Einzusbereich der Mühlenstraße/ An der Mühle im Gemeindeteil Steenfelde zu einem tierschutzrelevanten Vorfall kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Katze gefangen, komplett mit grüner Farbe besprüht und wieder freigelassen. Farben, die zu Bastel- oder Renovierungszwecken hergestellt wurden, sind geeignet, Tieren schwere Vergiftungen über die Haut und auch durch die innere Aufnahme beim Putzen zuzufügen. Die Polizei prüft die möglichen in Frage kommenden Tatbestände und hat die Ermittlungen eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer Moormerland - Am 02.07.2020 um 18:56 Uhr kam es in der Ortsmitte von Neermoor an einem Verkehrskreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Radfahrer. Eine 35-jährige Frau aus Emden befuhr die Osterstraße und hatte vor, in dem Verkehrskreisel in Richtung Kirchstraße auszufahren. Ein 17-jähriger junger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem Fahrrad, aus Richtung Norderstraße kommend, ebenfalls den Verkehrskreisel und hatte die Absicht die Einmündung Kirchstraße zu überqueren, um auf der Süderstraße weiterzufahren. Die Emderin übersah den Radfahrer bei ihrer Ausfahrt aus dem Kreisel, so dass beide Beteiligte zusammenstießen. Bei diesem Zusammenstoß wurde der Moormerländer leicht verletzt und begab sich vorsorglich in ärztliche Untersuchung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeuginnen oder Zeugen, die sich möglicherweise vor Ort aufgehalten haben und Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Bunde - Lkw-Bergung auf der Autobahn Bunde - Am 02.07.2020 gegen 14:40 Uhr kam es auf der A280 Fahrtrichtung Niederlande in Höhe des Autobahnkilometers 3,0 zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Dieser geriet aus bislang ungeklärter Ursache im einspurigen Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die aufgeweichte Berme. Dort sank das Fahrzeug tief in den Untergrund ein, so dass die Fahrt aus eigener Kraft nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahn wurde zur Bergung des Lkw, sowie zur Reinigung der Fahrbahn, für mehrere Stunden voll gesperrt.

