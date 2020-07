POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.07.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Versuchter Einbruch++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (2)++Unfall mit alleinbeteiligter Person++

Emden - Versuchter Einbruch Emden - In der Zeit vom 24.06.2020, 16:00 Uhr bis zum 01.07.2020, 10:30 Uhr kam es an einem Gemeindehaus in der Unionstraße zu einem versuchten Einbruchsdelikt. Bislang unbekannte Täter hatten nach bisherigen Erkenntnissen die Absicht, das Gebäude zu öffnen, indem sie mittels eines nicht näher bekannten Hebelwerkzeuges auf die Haupteingangstür und auch auf ein Fenster einwirkten. Der Öffnungsversuch misslang und das Gebäude konnte durch die Täter nicht betreten werden. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Moormerland/Borkum - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Moormerland/Borkum - Am 01.07.2020 kam es zu insgesamt zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden. Gegen 17:10 Uhr kam es auf Borkum im Bereich der Viktoriastraße zu einem Widerstand durch eine 21jährige Frau, die ihren regelmäßigen Aufenthalt in Borkum hat. Nach einem Hausfriedensbruch durch die Frau wurde diese mit einem Platzverweis belegt, welchem sie nicht nachzukommen gedachte. Aufgrund der Weigerung gegen den erteilten Platzverweis und einer offensichtlich alkoholbedingt beeinträchtigten Orientierungsfähigkeit wurde die Frau aus gefahrenabwehrenden Gründen in den vorläufigen Gewahrsam genommen. Gegen diese Maßnahmen wehrte sich die Frau, in dem sie um sich schlug und eine eingesetzte Polizeibeamtin bespuckte. Die Polizei leitete entsprechend zwei Strafverfahren ein. Um 19:55 Uhr kam es dann in einer Wohnsiedlung in Moormerland zu einer Widerstandhandlung gegen Polizeieinsatzkräfte, welche zu einem randalierenden Mann im Rahmen einer Familienstreitigkeit gerufen wurden. Ein 27- jähriger Mann aus Moormerland warf nach einem Streit Gegenstände durch den Garten, woraufhin Anwohner die Polizei verständigten. Auch bei Eintreffen der Polizeikräfte änderte der Mann sein aggressives Verhalten nicht und warf im Rahmen des Einsatzes mit einem Gartenstuhl, wobei er einen Polizeibeamten traf. Dieser konnte den Stuhl abwehren und wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Durch weitere Gesprächseinwirkung, auch mit der anwesenden Ehefrau, konnte sich die Situation aufklären. Auf eine Ingewahrsamnahme konnte verzichtet werden. Ein Strafverfahren bezüglich des erfolgten Angriffes wurde eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person Leer - Am 01.07.2020 um 13:00 Uhr kam es auf der Logabirumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrer eines Kleinkraftrades. Ein alleinbeteiligter 18-jähriger Mann aus Neukamperfehn befuhr die Logabirumer Straße in Richtung Feldstraße, als er in Höhe einer Linkskurve bei der Maiburger Straße nach rechts von der Fahrbahn abkommt und dort gegen einen Baum prallt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Jungen Mann bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Verkehrsunfall vor Ort aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet.

