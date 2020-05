Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall am Sollingtor

Northeim (ots)

Northeim, Sollingtor/ Sülbendweg, Dienstag, 05.05.2020, 07:45 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Dienstagmorgen kam es am Sollingtor in Höhe des Einmündungsbereiches Sülbendweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 26- jähriger Autofahrer aus Hardegsen befuhr mit seinem PKW das Sollingtor stadteinwärts, um nach links in den Sülbendweg abzubiegen. Von der tiefstehenden Sonne beim Abbiegen nach links in den Sülbendweg geblendet, übersah er den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 54- jährigen Northeimer, der mit seinem Sprinter das Sollingtor stadtauswärts befuhr. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde der abbiegende Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einem RTW ins Northeimer Krankenhaus gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12 500 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

