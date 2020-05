Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bauschutt auf Feldweg entsorgt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Heberhai, Freitag, 01.05.20, 13.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 01.05.20, 13.00 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über eine unrechtmäßige Entsorgung von Bauschutt informiert. Am Einsatzort, in der Gemarkung Dannhausen, Am Heberhai, stellten die Beamten etwa 1 m³ Bauschutt fest, der auf einem Feldweg abgelagert wurde. Der Tatzeitraum konnte nicht eingegrenzt werden. Auch gibt es bislang keine Hinweise auf einen Verursacher. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell