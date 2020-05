Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste 78-Jährige tot aufgefunden

Kreis Südwestpfalz - Kreis Südliche Weinstraße (ots)

Die Suchmaßnahmen der Polizei nach einer 78-Jährigen Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz sind beendet.

Die Vermisste wurde am Samstagmittag in einem Waldstück bei Rinnthal (Landkreis Südliche Weinstraße) tot aufgefunden. Ihr Pkw war in der Nähe abgestellt.

Nach den äußeren Umständen und dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine fremde Gewalteinwirkung. Eine Obduktion soll in der kommenden Woche stattfinden.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei wurden von uns gelöscht. Falls Sie das Foto der Vermissten beziehungsweise ihren Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |mhm

