Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ein weiteres Mal Müll ablagelagert

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Breiter Anger, Samstag, 02.05.20, 09.40 Uhr KALEFELD (schw) - Am Samstag, 02.05.20, 09.40 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim durch einen Zeugen über eine unrechtmäßige Müllentsorgung im Bereich Kalefeld, Breiter Anger, im Bereich des Radwegs zwischen Sebexen und Wiershausen in Kenntnis gesetzt. Eine Nachschau an der benannten Örtlichkeit ergab, dass dort durch eine bislang unbekannte Person elf 120-Ltr. Papiersäcke mit Holz, Tierfellen, Asche und diversem weiterem Müll entsorgt wurden. In welchem Zeitraum die Säcke dort abgelagert wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch hier hat das PK Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die an der oben genannten Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

