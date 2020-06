POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Sachbeschädigungen an Booten, Diebstahl++Beleidigung zum Nachteil von Polizeieinsatzkräften nach Ladendiebstahl++

Detern - Sachbeschädigungen an Booten, Diebstahl- Detern - In der Zeit vom 27.06.2020 09:00 Uhr bis zum 28.06.2020, 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den verschlossenen Bootsanlegern an einem Wassersportclub am Vossweg. Der oder die Täter schlugen zuerst einen Schaukasten ein und entwendeten eine dort befindliche Geldkassette, welche allerdings kein Bargeld enthielt. Weiterhin gelangten die bislang unbekannten Verursacher auf insgesamt drei Boote und richteten dort erhebliche Sachbeschädigungen an. Unter anderem wurden innenliegende Schränke aufgebrochen und Inventar beschädigt. Ein Kajütboot wurde vorsätzlich von den Leinen gelöst, wodurch es abtrieb und erst an einer Brückenüberführung aufgefunden und gesichert werden konnte. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Filsum oder in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Beleidigung zum Nachteil von Polizeieinsatzkräften nach Ladendiebstahl Leer - Am 24.06.2020 um 16:45 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt am Osseweg zu einem Vorfall, bei welchem zwei Ladendiebe nach Betreffen auf frischer Tat von der Tatörtlichkeit flüchteten. Umgehend hinzugerufenen Polizeibeamte konnten nach dem Hinweis zweier Mitarbeiter des betroffenen Marktes einen 35-jährigen Mann aus Leer und einen 31-jährigen Mann aus Geeste in örtlicher Nähe des Tatortes zusammen mit dem Diebesgut feststellen und anhalten. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigten die Täter die eingesetzten Polizeibeamte mit diversen Schimpfworten und zeigten sich aggressiv. Da einer der Täter ankündigte, umgehend weitere Straftaten begehen zu wollen, wurde er in Verhinderungsgewahrsam genommen. Gegen beide Täter wurden Strafverfahren eingeleitet.

