Polizei Gütersloh

POL-GT: 52-Jährige wird von PKW erfasst und schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (JP) - Am Mittwochnachmittag (25.03., 15.20 Uhr) befuhr ein 57-Jähriger Harsewinkler mit seinem Mercedes die Kolpingstraße in Fahrtrichtung (B513) Harsewinkel- Greffen.

In Höhe der Kreuzung Kettelerstraße beabsichtigte er nach links in diese einzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Harsewinklerin, welche sich an dem Bürgersteig befand.

Die 52-Jährige Harsewinklerin wurde von dem Mercedes seitliche erfasst und dabei schwer verletzt.

Mit einem Rettungswagen wurde die 52-jährige Frau in ein Gütersloher Klinikum verbracht.

