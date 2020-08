Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Telefonleitung zum Absturz gebracht

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Rangieren hat ein Lkw-Fahrer am Montagmittag in Neuhemsbach eine Telefonleitung sozusagen zum Abstürzen gebracht. Der 45-Jährige war mit seinem Lkw in der Straße "Am Tiergarten" unterwegs, musste rückwärts rangieren und blieb dabei an der Telefonleitung hängen, die neben der Fahrbahn auf einer Höhe von etwa vier Metern auf Holzmasten gespannt war. Beim weiteren Rangieren brach einer der Holzmasten inklusive der Leitung zusammen.

Durch die Feuerwehr wurde ein weiterer Holzmast, der durch den Vorfall schief stand, mit einem Spanngurt an einem Baum befestigt, um zu verhindern, dass der Mast auf die Straße stürzt.

Der zuständige Telefon-Anbieter wurde über den Schaden informiert und wird sich in eigener Zuständigkeit um die Reparatur kümmern. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. |cri

