Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fremdes Päckchen geöffnet und Ware entnommen

Kaiserslautern (ots)

Weil sie im Verdacht steht, Post aus einem privaten Briefkasten gestohlen zu haben, ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Landkreis. Die 34-Jährige wurde am Wochenende beobachtet, als sie sich an einem Wohnhaus in der Ländelstraße am Briefkasten eines Bewohners zu schaffen machte.

An dem Briefkasten ragte ein schmales Päckchen eines bekannten Versandhändlers heraus. Die Frau nahm das Päckchen an sich, öffnete die Verpackung und holte die enthaltene Ware heraus.

Ein Teil der Ware konnte später bei einer Durchsuchung durch die Polizei gefunden werden, ein Teil fehlt noch.

Gegen die 34-Jährige wird wegen Verletzung des Briefgeheimnisses sowie wegen Diebstahls strafrechtlich ermittelt. |cri

