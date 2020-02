Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schiffe kollidieren auf Mittellandkanal

Lübbecke, Hille (ots)

Zwei sich entgegenkommende Tankmotorschiffe sind am Mittwoch (5. Februar, gegen 20.30 Uhr) auf dem Mittellandkanal bei Lübbecke-Alswede miteinander kollidiert.

Ein Schiffsführer hatte noch versucht in Richtung Steinböschung auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht - die Tanker stießen zusammen und scheuerten an den Seiten weiter. Beide Schiffe konnten bis zu einem geeigneten Anleger weiter fahren. Das unbeladene Tankmotorschiff, welches das Ausweichmanöver durchführte, liegt derzeit in Hille und wird auf Leckagen untersucht. Die Wasserschutzpolizei ermittelt jetzt, ob technische Defekte oder Fahrfehler zum Unfall geführt haben.

Diese Meldung stammt von der Pressestelle des Polizeipräsidums Duisburg.

