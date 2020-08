Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine Papiere, aber Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Die fehlende Beleuchtung an seinem Fahrrad ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend zum Verhängnis geworden. Eine Polizeistreife stoppte den Radler gegen 23.30 Uhr in der Papiermühlstraße, weil er ohne Licht unterwegs war.

Weil der Mann bei der Kontrolle angab, keine Ausweisdokumente bei sich zu haben, wurde er durchsucht. Dabei fanden Die Beamten Drogen: eine geringe Menge Cannabis sowie Kokain. Beide Substanzen wurden sichergestellt. Auf den 40-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell