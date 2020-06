Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Lagerhalle

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Freitag (12.06.), zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr, ist eine Lagerhalle in der Kürtener Straße in Sand aufgebrochen worden.

Unbekannte brachen eine Metalltür auf und entwendeten aus einem Büroraum in der Lagerhalle mindestens eine Akkumaschine, die einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich hat.

Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Der Erkennungsdienst wurde zum Tatort gerufen, um Spuren zu sichern. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell