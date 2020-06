Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Mofa-Fahrer gerät in Geschwindigkeitskontrolle

Odenthal/Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Bei gezielten Geschwindigkeitsüberwachungen ist am Donnerstag (11.06.) ein 31-jähriger Mofa-Fahrer in Odenthal-Grimberg aufgefallen.

Der Leverkusener ist in einer 70er-Zone mit 64 km/h gemessen worden. Bei der Kontrolle fiel sofort auf, dass der Roller nur ein "Mofa" war. Der 31-Jährige konnte zwar einen Führerschein nachweisen, zeigte aber Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, den Konsum räumte der Leverkusener auch ein. Es folgte eine Blutprobe und die Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Gegen den Halter des Rollers wurde gesondert Anzeige erstattet.

An einer anderen Kontrollstelle fiel ein Mofa-Fahrer mit 62 km/h auf. Der Fahrer hatte jedoch nur eine Mofa-Prüfbescheinigung. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die gezielten Geschwindigkeitskontrollen sind am Feiertag in Wermelskirchen-Luchtenberg, Odenthal-Landwehr und Kürten-Laudenberg durchgeführt worden, wobei über 50 Verstöße festgestellt wurden. In 36 Fällen lag der Verstoß im Verwarnungsgeldbereich, 19 Anzeigen mussten geschrieben werden. Lediglich fünf Motorradfahrer sind negativ aufgefallen (2x VG, 3x Owi). (rb)

