Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schlägerei am Konrad-Adenauer-Platz: Zeugen gesucht!

Bergisch Gladbach (ots)

Im Fall einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Angaben zu einer Schlägerei am Konrad-Adenauer-Platz machen können. Die Tat ereignete sich bereits am 14. Januar 2020.

Am besagten Tag (Dienstag) sollen mehrere Schüler der Berufsschulen an der Oberheidkamper beziehungsweise Bensberger Straße gegen 13:30 Uhr unter anderem mit Baseballschlägern und Sandhandschuhen auf andere Schüler losgegangen sein und eingeschlagen haben. Nach der Schlägerei entfernte sich diese sieben bis zehn Mann starke Gruppe geschlossen in Richtung Paffrather Straße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Männlich - 17-18 Jahre alt - 175-178cm groß

Der Täter, der den Baseballschläger mit sich führte, trägt blonde Haare und ist vermutlich deutscher, russischer oder polnischer Herkunft. Er trug eine schwarze, längere Wellensteyn-Jacke. Die weiteren Täter sollen südländischer Herkunft und etwas dicker sein. Einer der Jugendlichen trug eine Cap und ist vermutlich osteuropäischer Herkunft.

Die Polizei RheinBerg fragt: Wer hat am 14. Januar 2020 zwischen 13:15 Uhr und 13:50 Uhr eine verdächtige Personengruppe am Konrad-Adenauer-Platz beobachtet und kann Angaben zu ein oder mehreren Tätern machen? Hinweise bitte an 02202 205 -0. (ma)

