Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Äste an Mountainbikestrecke quer gelegt

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (09.06.), gegen 13:30 Uhr, hat ein Mountainbiker eine gefährliche Stelle an einer bei Mountainbikern beliebten Strecke im Wald festgestellt und die Polizei benachrichtigt.

In der Nähe eines Wanderweges zwischen Finkenholl und Im Berg waren zwei große Äste so zwischen einen Baum geklemmt worden, dass sie über die Mountainbikestrecke hinausragten und eine Gefahr für Mountainbiker darstellten. Der Zeuge hatte die Äste glücklicherweise rechtzeitig erkannt und abgebremst, so dass er nicht zu Schaden kam.

Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Verkehr geschrieben. (ct)

