Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Zoohandlung

Quakenbrück (ots)

Die Zoohandlung in der Straße Schiphorst war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Die Täter zerstörten mit einem Stein eine Fensterscheibe des Geschäftes und stiegen durch die entstandene Öffnung in die Räumlichkeiten ein. Offenbar fanden die Einbrecher bei ihrer Suche nach Wertgegenständen aber nichts für sie Interessantes, denn Beute machten sie nicht. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei. Telefon: 05439-9690.

