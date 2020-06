Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Samstag (13.06.) haben Unbekannte zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet.

Ein Nissan wurde Freitagabend gegen 21 Uhr in der Straße Ball abgestellt. Nach Aufbrechen der Hecktür wurden diverse Werkzeuge und Maschinen mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Aufgefallen war diese Tat um 08:30 Uhr. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro.

Ein Fiat stand seit Freitagabend, 18:30 Uhr, in der Straße Vollmühlenweg. Hier fiel am Nachmittag gegen 14:30 Uhr die aufgebrochene Hecktür auf. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte der Geschädigte noch nicht sagen, was genau gestohlen wurde. Aber auch hier dürfte das Ziel der Täter hochwertiges Werkzeug sowie Maschinen gewesen sein.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

