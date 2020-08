Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Eine große Herausforderung

Bild-Infos

Download

Kreis Soest (ots)

Stellen Sie sich einmal vor Sie wären 6 Jahre alt, 1,10 Meter groß und müssten nächste Woche zum ersten Mal in ihrem Leben zur Schule gehen. Allein der Weg dorthin ist für "I-Dötze" eine aufregende und gefährliche Sache. Denn unterwegs in ihr neue Lernanstalt lauert der Straßenverkehr mit all seinen Tücken. Darum sollten Eltern von Erstklässlern den Schulweg auch mit ihren Kindern üben. Dabei kommt es auf den genau festgelegten Weg und vor allem auf die guten Tipps zum Überqueren der Straße an. In den letzten Wochen konnten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei bei über 60 Vorstellungen mit ihrer Puppenbühne die "Schulkinder" in den Tagesstätten fragen, ob sie denn ihren Schulweg schon geübt hätten. Ein einfaches "nein" war oftmals die Antwort, doch noch ist es nicht zu spät dafür. "Eltern sollten dafür sorgen, dass sich ihr Kind sicher im Straßenverkehr verhalten kann. Was Kinder gerade in dem Alter lernen, bleibt ein Leben lang hängen und sorgt für ein sicheres und gutes Verhalten im Straßenverkehr." wissen die Polizisten aus ihrer Erfahrung heraus. Der Schulweg ist ein wichtiger Baustein im Leben des Kindes. Neben körperlicher Bewegung spielen Reaktion, Wissen über den Verkehr und das Einschätzen von Gefahren zu den "Lerninhalten" vor und nach dem Unterricht. "Sorgen sie dafür, dass ihr Kind diese große Herausforderung meistert - das hat es sich bestimmt verdient. Wer noch nicht geübt hat, sollte sich der Herausforderung stellen, dies am kommenden Wochenende noch zu tun! Wir wollen, dass ihre Kinder sicher wieder nach Hause kommen - Ihre Polizei. (lü)

Tipps der Polizei zum sicheren Schulweg:

Die Wahl des Schulwegs Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste. Umwege lohnen sich immer, wenn Gefahrenstellen damit ausgespart werden. Gut sind immer: - Ruhige Straßen durch Wohngebiete - Kreuzungen mit Fußgängerampeln - Straßen mit Gehwegen - Mittelinseln zum Überqueren von Straßen - Gut beleuchtete Straßen und Übergänge

Den Schulweg üben und erkunden Der Schulweg sollte vor dem Schulstart mindestens fünf bis zehnmal mit dem Kind geübt werden. Dabei muss richtiges Verhalten vorgeführt und besprochen werden. Dem Kind sollten alle Straßenüberquerungen gezeigt werden. Dabei kann es auch lernen, dass der mit den Eltern abgesprochene Weg verbindlich eingehalten werden muss. Kinder sollten ebenfalls wissen, dass Sie niemals mit einem Fremden mitgehen dürfen. Um die Übungen zu festigen, kann man die Rollen einmal tauschen. Lassen Sie sich von ihrem Kind einmal den Weg zeigen und erklären. (Auch unter: soest.polizei.nrw/artikel/sicher-zur-schule auf der Internetseite der Polizei zu finden.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell