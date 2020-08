Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Werl - Die Polizei Dein Freund und Helfer

Soest-Werl (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts am Fahrstuhl des Werler Bahnhofs, kam eine Rollstuhlfahrerin Donnerstagabend (6.August) nicht zu ihrem bestellten Taxi. Der Rollstuhl konnte wegen des hohen Eigengewichtes auch nicht getragen werden. So fuhr die Frau mit dem Zug weiter nach Soest. Die Bahn sicherte hierbei zu, die Folgekosten eines Taxis zu übernehmen. Der bestellte Wagen in Soest bot auch keine Lösung, da der Rollstuhl für den Transport zu groß war. Die Frau fuhr anschließend zur Wache nach Soest. Kurzerhand hängten die Polizeibeamten einen Anhänger an ihren Streifenwagenbulli und luden den selbstfahrenden Rollstuhl auf. Anschließend konnte die Rollstuhlfahrerin mit ihrem Gefährt doch noch die ersehnte Wohnanschrift erreichen. Ein Lächeln und Freudentränen waren Dank genug und die Beamten freuten sich, der Frau geholfen haben zu können. (reh)

