POL-SO: Soest - Farbschmierereien

Am letzten Wochenende beschmierten unbekannte Täter die Außenfassaden eines Geschäftes in der Straße "Kleine Osthofe" und am "Salzbrink" in Soest. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

