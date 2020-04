Polizei Dortmund

POL-DO: Sexueller Übergriff - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer jungen Frau am gestrigen Spätnachmittag (28. April) fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten tatverdächtigen Männern.

Die 25-jährige Dortmunderin ging um kurz nach 17 Uhr auf dem Schwanenwall in Richtung Beginenhof zu ihrem Auto. Plötzlich drängten sie zwei unbekannte Männer an der Einmündung Beginenhof an die Hauswand und griffen ihr unvermittelt an die Brust. Anschließend flüchteten die zwei über den Beginenhof in Richtung Brüderweg.

Die Polizei fahndet nach den Tätern, die wie folgt beschrieben wurden: 1. Täter: 20 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare, südländischer Phänotyp, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer hellen (Blue) Jeans. Zudem soll er einen hellen Mundschutz getragen haben. 2. Täter: 20 bis 30 Jahre alt, dunkles Haar, südländischer Phänotyp, bekleidet mit einer schwarzen Hose, auch er trug einen hellen Mundschutz.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Verdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

