Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Wechseltrickbetrüger unterwegs

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (5.August), gegen 16.10 Uhr, wollte ein unbekannter Mann an der Kasse eines Supermarktes an der Quellenstraße mehrere 20 Euro-Scheine in 50 Euro-Scheine gewechselt haben. Nachdem die Mitarbeiterin dem zustimmte und ihm die gewünschten Scheine aushändigte wollte er hierfür lieber Kleingeld haben. Als dies die Kassiererin ablehnte gab er ihr die 50 Euro-Scheine wieder und behielt einige hiervon für sich unbemerkt zurück. Als der Schwindel auffiel hatte sich der Unbekannte bereits aus dem Geschäft entfernt. Er wird beschrieben: - 35 bis 40 Jahre alt - circa 170 cm groß - korpulente Statur - kurze, schwarze, sehr dünne Haare als Halbglatze - südosteuropäischer Phänotyp - sprach Deutsch mit Akzent

Er trug zur Tatzeit - dunkles Hemd mit weißen Knöpfen - helle Jeanshose mit Löchern an den Beinen - weiße Schuhe

Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

