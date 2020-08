Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Wer hat die Strohballen verloren?

Anröchte (ots)

Wer hat die Strohballen verloren? Diese Frage stellt sich seit gestern (4.August) die Polizei in Anröchte. Vier bis fünf dieser Ballen wurden am Dienstag, kurz vor 22.50 Uhr, in Anröchte auf der Boschstraße aufgefunden. Offensichtlich prallten sie beim Herunterfallen gegen einen Zaun und beschädigten diesen. Das Ordnungsamt beseitigte das Stroh mittels Radlader. Neben den Strohballen konnte auch noch ein gelber Spanngurt aufgefunden werden, mit dem das Transportgut vermutlich zuvor befestigt war. Der Sachschaden am Zaun wird von der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

