Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Berwicke - Motorradfahrer stürzt

Welver (ots)

Am Dienstag (4.August), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Unna die Straße "Buchenhecke" aus Richtung Berwicke kommend in Richtung Recklingsen. Zwei abbiegende Fahrzeuge, die vor ihm fuhren und ihre Geschwindigkeit verlangsamten erkannte der Biker zu spät. Um eine Kollision zu verhindern bremste er so stark, dass er mit seinem Krad stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Schlimmere Verletzungen wurden durch seine getragene Schutzkleidung verhindert. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf 1.500 Euro geschätzt. (reh)

