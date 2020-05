Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Barmstedt: Feuerwehr verhindert Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses nach Schuppenbrand

eine Katze gerettet

Pinneberg (ots)

Datum: Sonntag, 24. Mai 2020, 6.31 Uhr +++ Einsatzort: Barmstedt, Nappenhorner Koppel +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard)

Barmstedt - Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt ist am Sonntagmorgen um 6.31 Uhr zu einem Schuppenbrand in die Straße Nappenhorner Koppel alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte die Holzkonstruktion, die direkt an ein Einfamilienhaus angebaut war, bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte auf das Dach des Einfamilienhauses überzugreifen sowie einen weiteren Schuppen auf dem hinteren Nachbargrundstück zu erfassen. Personen waren nicht betroffen. Die Feuerwehren Barmstedt und Lutzhorn waren mit 59 Kräften vor Ort. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung von zwei Seiten insgesamt vier C-Rohre, davon eines über die Drehleiter, ein. Obwohl das Feuer bereits den Dachüberstand des Einfamilienhauses erreicht hatte, verhinderte die Feuerwehr mit ihrem schnellen Einsatz ein endgültiges Übergreifen aufs Einfamilienhaus. Zur Kontrolle und um die Hitze entweichen zu lassen, mussten zahlreiche Dachpfannen vom Korb der Drehleiter aus entfernt werden. "Es ist auch kein Wasserschaden im Haus entstanden", sagte Einsatzleiter Otto Fröde. Das Haus wurde mehrfach kontrolliert und dabei eine Katze, die sich im Obergeschoss versteckt hatte, gerettet. Um ausreichend Atemschutzgeräteträger in Reserve zu haben, wurde um 7.01 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Lutzhorn nachalarmiert.

Kräfte FF Barmstedt: 41 mit 9 Fahrzeugen FF Lutzhorn: 18 mit 2 Fahrzeugen KFV Pinneberg: Pressesprecher RKiSH: 1 RTW Polizei und Kripo

