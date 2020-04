Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Hallenberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 17 und Sonntag 9 Uhr sind Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "Neuer Weg" eingebrochen. Die Täter öffneten eine Dachluke und gelangten so auf den Dachboden des Gebäudes. Weiterhin brachen die Täter das Schloss eines Containers hinter dem Vereinsheim auf, entwendeten das dort gelagerte Holz und machten ein Feuer. Durch das Feuer wurde der Boden unter dem Vordach beschädigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

