Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Motorrad

Olsberg (ots)

Am Sonntag um 14:35 Uhr kam es zu einem Unfall auf der K 46. Ein 21-jähriger Mann aus Coesfeld befuhr die Kreisstraße von Wiemeringhausen in Richtung Brunskappel als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Coesfelder wurde mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Insassen des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell