Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer gestürzt

Arnsberg (ots)

Am Sonntag um 16:10 Uhr kam es zu einem Alleinunfall eines 60-jährigen Fahrradfahrers. Der Arnsberger befuhr die Straße "Am Langen Stück" von Wennigloh in Richtung Müschede als er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich schwer.

