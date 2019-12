Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Hunde vergiftet.

Lippe (ots)

Erst am Dienstag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Fall, in dem zwei Hunde vermutlich vergiftet wurden. Eines der Tiere ist verendet, das zweite ist schwer erkrankt. Möglicherweise rühren die Vergiftungserscheinungen von bereits am 12. oder 13. Dezember ausgelegten Ködern. Diese könnten in einem Park an der Schöneberger Straße ausgelegt worden sein. Bitte achten Sie auf ihre Tiere. Sollten Sie derartige Köder entdecken, so teilen das bitte der Polizei unter der Rufnummer 05231/6090 mit.

