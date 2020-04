Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 7-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Arnsberg-Holzen schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Tretroller unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn der Hönnetalstraße. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin, die die Hönnetalstraße in Fahrtrichtung Hüsten befuhr, konnte trotz eines Brems- und Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Der 7-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. (AS)

