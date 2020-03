Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 63jähriger Motorradfahrer verletzt

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 63jähriger Yamaha-Fahrer die Landauer Straße in Fahrtrichtung Lemberg. Eine 21jährige Fahrerin eines Ford Ka fuhr in entgegengesetzter Richtung. Sie wollte nach links in die Kaiserstraße einbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Be-teiligten wurden verletzt in das Krankenhaus eingeliefert, konnten aber noch am gleichen Tag wieder entlassen werden. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro, am Krad betrug die Schadenshöhe circa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und eine Ölspur musste beseitigt werden. pips

